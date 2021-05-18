Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile bir araya geldi
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleşen görüşmeyi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Görüşmede, İsrail'in Filistin'e karşı zulmünü ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, aynı zamanda ikili ilişkileri ve Afgan barış sürecini görüştüklerini ifade etti.

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile bir araya geldi
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile bir araya geldi
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile bir araya geldi
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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