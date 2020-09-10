Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Gine Cumhurbaşkanı'ndan devlet nişanı Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Boe Tepeleri (Başkent Bissau'nun 200 kilometre doğusuna düşmektedir) Ulusal Nişanı (Ordem Nacional das Colinas do Boe) Gine Bissau'ya hizmette bulunmuş ve işbirliğinde bulunan yabancılara verilen en yüksek devlet nişanıdır. Gine Bissaulu siyasi lider Joo Bernardo Vieira (Nino), sömürgeci Portekizlilere karşı verilen savaşta 24 Eylül 1973 tarihinde Gine Bissau'nun bağımsızlığını bu tepelerde ilan etmiştir.

(İHA)

Kaynak: İHA