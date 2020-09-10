Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Gine Cumhurbaşkanı'ndan devlet nişanı
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Gine Cumhurbaşkanı'ndan devlet nişanı

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Gine Cumhurbaşkanı'ndan devlet nişanı
10.09.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Boe Tepeleri (Başkent Bissau'nun 200 kilometre doğusuna düşmektedir) Ulusal Nişanı (Ordem Nacional das Colinas do Boe) Gine Bissau'ya hizmette bulunmuş ve işbirliğinde bulunan yabancılara verilen en yüksek devlet nişanıdır. Gine Bissaulu siyasi lider Joo Bernardo Vieira (Nino), sömürgeci Portekizlilere karşı verilen savaşta 24 Eylül 1973 tarihinde Gine Bissau'nun bağımsızlığını bu tepelerde ilan etmiştir.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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