Son dakika haberi | Dinar'da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi
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Son dakika haberi | Dinar'da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi

Son dakika haberi | Dinar'da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 15.07 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 15.07 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonda Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ve Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında yapıldı. Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 15.07 gram eroin ele geçirdi. Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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