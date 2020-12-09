"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu

İstanbul'da bir dilenciye, "Ben gurbetteyim, çalışıyorum. Sen dilenmeye utanmıyor musun, git çalış" diyen Özbekistan uyruklu Burhanjan Olchinov bıçaklanarak öldürüldü.

Maltepe, Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde iddiaya göre, mahalle esnafından dilencilik yaparak geçinen Bedir G. alkol almak için tekel bayisine geldi.

"BEN ÇALIŞIYORUM, SEN PARA İSTEMEKTEN HİÇ UTANMIYOR MUSUN?"

Aynı tekelde kuryelik yapan Olchinov (31), Bedir G'ye "Ben memleketimden geldim. Gurbetteyim, çalışıyorum. Sen gelmiş para istiyorsun, hiç utanmıyor musun?' Git çalış" dedi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Bedir G., Olchinov'ı bıçakla göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Burhanjan Olchinov tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri arkadaşının evinde kaldığını tespit ettiği Bedir G'yi saatler sonra Maltepe'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin bıçağı savurma anları ve tekelde bulunan kişilerin saldırganı durdurmak için çöp fırlattıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı