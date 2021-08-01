Son dakika haberi: Devrilerek ters dönen traktörünün altında öldü
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Son dakika haberi: Devrilerek ters dönen traktörünün altında öldü

Son dakika haberi: Devrilerek ters dönen traktörünün altında öldü
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BİLECİK'te kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ersin Maden (42) hayatını kaybetti.

BİLECİK'te kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ersin Maden (42) hayatını kaybetti.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Ersin Maden kullandığı 11 SE 453 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek ters dönen traktörün altında kalan Maden, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Maden'in cesedi hastane morguna kaldırıldı.


Son dakika haberi: Devrilerek ters dönen traktörünün altında öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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