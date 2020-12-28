Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü
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Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü

28.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:26
Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü

Edinilen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2 katlı ahşap evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Mehmet Şervan (81) ve eşi Havva Şervan (80) yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2 katlı ahşap evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Mehmet Şervan (81) ve eşi Havva Şervan (80) yaşamını yitirdi.

Yangın, akşam saatlerinde, Geyve ilçesi Eşme Mahallesi'nde Şervan çiftinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde sobanın devrilmesi sonucu çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İçeri giren ekipler, Mehmet Şervan ve Havva Şervan çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri evden çıkarıldı. Olay yerine gelen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya çalışmaları takip etti. Çiftin cenazesi Geyve Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

 


Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü
Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü
Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü
Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü
Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü
Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü
Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü
Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü
Son dakika haberi! Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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