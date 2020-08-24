Son dakika haberi | Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa etti
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Son dakika haberi | Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa etti

Gelen son dakika haberlerine göre - Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa etti Sağlık sebebi ile istifasını açıklarken gözyaşlarına boğuldu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi yönetiminden istifa kararı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar...

24.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:12

- Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa etti

Sağlık sebebi ile istifasını açıklarken gözyaşlarına boğuldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi yönetiminden istifa kararı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı, 10 yıldır ve üç dönemdir sürdürdüğü dernek başkanlığı görevinden sağlık sebepleri ile gözyaşları ile istife etti. İstifasını açıklarken gözyaşlarını tutamayan Kumartaşlı ayrıca yeni yönetim belirlenene kadar derneğinden kapalı olacağını ifade etti.

Kumartaşlı, yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı. Kumartaşlı, Afyonkarahisar'daki şehit aileleri ve gazilerden oluşan dernek üyeleriyle birlikte yaptığı istifa açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamadı ve "Burası benim evim gibiydi" diyerek ağladı. Kumartaşlı, sağlık durumunu gerekçe göstererek aldığı istifa kararını şu sözlerle açıkladı:

"Bu gün itibarıyla dernek yönetimi olarak istifa ettiğimizi, derneğimiz Afyonkahisar şube başkanlığı hizmetlerini durdurduğumuzu şehit ailelerimize, gazilerimize ve kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Bu karar çok uzun süre düşünülmüş ve çok zor alınmış karardır. Bu karar biliyoruz çoğu kesimi çok üzecek ama başta şahsım ve yönetimim olarak son günlerde yaşadığımız olaylar bizleri son derece olumsuz etkiledi. Bir gazi olarak sağlık durumlarımı da göz önünde bulundurarak. Bu kararı almış bulunmaktayız. Bu gün itibarı ile hakkımızda açılmış, devam eden bir soruşturma, dava herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 15 gün önceki İl Dernekler Müdürlüğü denetlemesinde de son derece başarılı bir denetleme verdik. Bu vesile ile tüm şehit ailelerime gazilerimize saygılarımızı sunuyorum."

Açıklamanın ardından dernek üyesi gaziler ve şehit aileleri bu istifayı genel merkez kabul etse bile kendilerinin kabul etmediğini belirterek, tekrar görevine dönmesini istediler.

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Son dakika haberi | Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa etti

Kaynak: İHA

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