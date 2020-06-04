Son dakika haberi | Depremzedelere 3.etap müjdesi
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Son dakika haberi | Depremzedelere 3.etap müjdesi

Son dakika haberlerine göre Malatya merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi'nde yapımı devam eden bin 500 konutun yapım çalışmalarını inceleyerek örnek daireleri gezen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3.etap için konutların yapılacağı yerlerin belirlendiğini belirtti.

Son dakika haberi | Depremzedelere 3.etap müjdesi
04.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:58

Malatya merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi'nde yapımı devam eden bin 500 konutun yapım çalışmalarını inceleyerek örnek daireleri gezen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3.etap için konutların yapılacağı yerlerin belirlendiğini belirtti. Güder, konut sayısının arttırılabileceği müjdesini verirken, yol güzergahında ki kamulaştırmanın bitirilmesinin ardından 30 metrelik yeni yollar yapılacağını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Orduzu Mahalle Muhtarları Abuzer Ekin ile birlikte Orduzu Mahallesinde bulunan Gelincik Tepesi'nde TOKİ tarafından depremzede aileler için yapımı devam eden bin 500 konutun 2.Etap çalışmalarını inceledi.

Etaplar halinde yapılacak olan konutların 3.Etabı için yer tespitinin de yapıldığını belirten Başkan Güder, depremzedeler için birde müjde verdi. Başkan Güder, geçtiğimiz günlerde Gelincik Tepesi'ni ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vermiş olduğu talimatla bölge de çalışma yapılan alana ek olarak, şahıs mülkiyetinde bulunan 500-600 dönümlük alanların da kamulaştırılarak, rezerv alanının 3 bin dönüme çıkarılması için çalışma başlatılacağını söyledi. Başkan Güder, ayrıca bölgedeki yol güzergahında bulunan arazilerin de kamulaştırıldıktan sonra 30 metre genişliğinde bölgenin yükünü alabilecek yolları da vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade etti.

"Bölgedeki şahıs mülkiyeti arazileri kamulaştırılacak"

Başkan Osman Güder, "Battalgazi olarak, depremden etkilenen konutların 1'inci, 2'inci ve 3'üncü etap çalışmalarının yapıldığı Gelincik Tepesi bölgesindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelerek Battalgazi'mizde devam eden çalışmaları incelediler. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Milletvekillerimizin de katılımıyla kendileriyle yapılan çalışmalar hakkında bir toplandı gerçekleştirdik. Burası ile alakalı düşüncelerimizi Bakanımıza ilettik. Şuan burada Mera vasfında olan yer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi. TOKİ'de burada 600 dönüme bin 500 konut yapmak üzere kullanımına alarak, planlamalarını da buna göre yapmıştı. 600 dönümün dışında kalan bin 800 dönümün de konut rezerv alanı olarak, kullanılması için bizim de talebimiz vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum ile yaptığımız görüşmelerin ardından kendilerine bu sahanın 3 bin dönüm olduğunu söyledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız da buranın 6 bin dönüme kadar çıkarılabileceğini ifade etti. Bizde 3 bin dönümün içerisinde ki 500-600 dönümlük kısmın da şahıs mülkiyeti içerisinde bulunduğunu ilettik. Burada yapılacak olan çalışmalar da planlamanın 3 bin dönüm üzerinden yapılmasını biz ilk günden bu yana düşünüyorduk. Bunun yapılması ile buranın bir bütüncül plan içerisinde değerlendirildiğinde çok güzel bir yerleşim sahası olacağını da Bakanımıza ilettik. Bakanımız bu talebimize çok sıcak baktı. Bakanımız gerekli talimatları vererek, şahıs mülkiyeti içerisinde ki arazilerin kamulaştırılarak, rezerv alanı için 3 bin dönümlük alanda çalışma yapılmasını ön gördü" diye konuştu.

"3. etap konutların yerleri belirlendi"

3.Etap konutların yapılacağı yerinde belirlendiğini dile getiren Başkan Güder, "Gelincik Tepesi Malatya'mızın oksijeni bol ve en temiz mekanlarından bir tanesidir. Hava kirliliğinin sıfır noktasında olduğu, yükselti olarak ta seyir terası özelliğinde olan bir yer. İçerde baktığımız da çanak şeklinde bir konuma sahip gölet var. Bu gölet korunma altına alınması ile etrafı yeşillendirilip Milli Park'a dönüştürülebilir. Bildiğiniz üzere Malatya deprem alanı içerisinde yer almaktadır. Daha öncesinde yapılan incelemeler sonucunda buradaki arazi alanının depreme daha dayanıklı olduğunu sonucu ortaya çıktı. Yerleşke alanı olarak Gelincik tepesi, Malatya'daki en iyi yerleşke alanlarından bir tanesi. Bin 553 konutumuz burada yapılacak. 1. etap ta binaların bir kısmı tamamlandı ve bir kısmı da tamamlanmak üzere. 2. etap çalışmaları da aralıksız şekilde devam ediyor. 3. etap için konutların yapılacağı yerler de belirlendi. 3.etaba da kısa süre içinde başlanılacak. İnşallah vatandaşımızın konut ihtiyacı sayın Bakanımızın talimatlarıyla kış mevsimine girmeden teslim edilecek" ifadesini kullandı.

"30 metre genişliğinde yollar yapılacak"

Gelincik Tepesi'nde yapılacak olan evlerin tamamlanmasının ardından bu bölgede nüfus yoğunluğun yüksek olacağının altını çizen Başkan Güder, "Malumunuz üzere buradaki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede bir nüfus yoğunluğu olacak. Açıkçası mevcut yollarımız bu yoğunluğu kaldıracak kapasite de değil. Bunu konuyu özellikle sayın Bakanımıza ilettik. Buranın büyük bir kısmı tarımsal alan olarak geçiyor. Bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yola sıfır olan tarla ve arazilerin kamulaştırılması gerçekleştirilip, 30 metre genişliğinde bölgenin yükünü alabilecek yollarda vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Bu gelinen nokta da Bakanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Osman başkanımızla örnek daireleri gezdik"

Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin ise" Orduzu'muza, Gelincik Tepesine depremde evleri zarar gören vatandaşlarımız için TOKİ tarafından evler yapılıyor. Battalgazi Belediye Başkanımı Osman Güder ile birlikte örnek daireleri gezdik. Çok güzel konutlar yapılıyor. Yeri güzel, zemini güzel. Yeşil bir alana sahip. Orduzu'da şuan 150 yıkılan bina, 10 tane orta hasarlı, 600 tane de hafif hasarlı binamız var. Bu arkadaşlarımız inşallah kısa süre içinde yeni evlerine kavuşacaklar. Başkanımız Osman Güder'e özellikle gelinen noktada yapmış olduğu çalışmalardan ve desteklerden dolayı adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Gelincik Tepesi'nde yapılan evlerin Battalgazi ve Orduzu açısından güzel bir İmar alanına dönüşeceğini belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, "24 Ocak tarihinde yaşanan depremden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hızlı bir şekilde depremzede aileler için konutlara başlaması bizleri sevindirdi. Bugün Gelincik Tepesi'ndeki örnek daireleri gezdik. Çok güzel bir örnek daire modeli çizilmiş. Burada bir rezerve alanı oluşturulup, diğer yerlere örnek bir yerleşim alanı olması noktasında daire sayılarını 1500'ün üzerine çıkarmaya umut ediyoruz. Teşkilat olarak bizlerde elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Başkanımız ile birlikte hem Gelincik Tepesinde hem de Eski Malatya bölgesinde yapılacak evlerin alanlarını gezdik. Bu yerleşim alanları hem Orduzu açısından hem de Battalgazi açısından güzel bir İmar alanına dönüşür. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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