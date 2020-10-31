Son dakika haberi... Deprem anı Karaburun'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberi... Deprem anı Karaburun'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı

31.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:27

Son dakika haber... Güvenlik kamerası kayıtlarında deprem anında marketteki reyonlardan ürünleri devrilmesi Marketten kaçışan müşteriler Depremin reyondaki ürünleri sallaması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında deprem anında marketteki reyonlardan ürünleri devrilmesi

Marketten kaçışan müşteriler

Depremin reyondaki ürünleri sallaması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı Karaburun'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Deprem anı Karaburun'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Deprem anı Karaburun'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Deprem anı Karaburun'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Deprem anı Karaburun'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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