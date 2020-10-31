Son dakika haberi... Deprem anı Karaburun'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı
31.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:27
Son dakika haber... Güvenlik kamerası kayıtlarında deprem anında marketteki reyonlardan ürünleri devrilmesi Marketten kaçışan müşteriler Depremin reyondaki ürünleri sallaması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında deprem anında marketteki reyonlardan ürünleri devrilmesi
Marketten kaçışan müşteriler
Depremin reyondaki ürünleri sallaması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı Karaburun'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı