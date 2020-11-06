Son dakika haberi... Denizli Valisi Atik'ten "akraba ve komşu ziyaretlerini azaltın" uyarısı

Son dakika haberi... Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, özellikle akraba ve komşu ziyaretlerinin azaltılmasını istedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, özellikle akraba ve komşu ziyaretlerinin azaltılmasını istedi.

Vali Atik, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi Odası Başkan Yardımcı Selim Kasapoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdülkadir Uslu ile Valilik Toplantı Salonu'nda kentteki pandemi sürecini değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Atik, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte alınması gereken tedbirleri gözden geçirdiklerini ve STK temsilcileriyle sürekli fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Pandeminin tüm dünyayı olduğu gibi ülkeyi de ciddi anlamda etkilediğini hatırlatan Atik, "Dünyadaki artışa paralel olarak Denizli'de de artışlar gözlenmektedir. Süreci hep birlikte yürütürsek başarıya ulaşacağız. Filyasyon çalışmalarını tek tek takip ediyoruz. Birçok yerde denetimler ve ziyaretler yapıyoruz. Tüm işyerlerinde ve fabrikalarda kurallara uyulduğunu görüyoruz." dedi.

Ziyaretlerde kendisinden bile HES kodu sorulmasının bu uygulamanın başarılı olduğunu gösterdiğini anlatan Atik, şöyle konuştu:

"İstişare yoluyla alınan kararları düzenlediğimiz toplantılarda konuşuyoruz. Bu mücadeledeki en büyük silahımız maske, mesafe ve temizlik kuralını kesinlikle aklımızdan çıkartmayacağız. Buna uyarsak emin olun bunu başaracağız. Biraz sosyal ilişkilerimizi azaltalım. Komşu ve akraba ziyaretlerimizi askıya alalım ve azaltalım. Bu işin üstesinden ancak bu şekilde gelebiliriz. Vatandaşımız kendi tedbirini kendisi alacak ve kendisini koruyacak."

Atik, zaman zaman okullarda görülen vakaların eğitim öğretim sistemini aksatacak kadar ciddi bir durumda olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek