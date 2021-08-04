Son dakika haberi | Denizli'deki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan gelen ekipler de destek verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Tavas ve Buldan ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınları söndürme çalışmalarında Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekipleri de yer aldı.

Denizli'nin Tavas ve Buldan ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınları söndürme çalışmalarında Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekipleri de yer aldı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye grubunun komutanı Reşad Dunyamaliyev, AA muhabirine, Azerbaycan'dan kardeş ülke Türkiye'ye yardıma geldiklerini belirtti.

Türkiye'deki yangınları söndürmek için ekipler halinde görev aldıklarını ifade eden Dunyamaliyev, "Hepimizin arzusu tez bir zamanda yangınları söndürmek ve kardeşlerimize yardımcı olmak. Kardeş ülkemizde çıkan yangınlar bizi de yakmıştır, bu yangınları söndürmek kardeş olarak bizim de vazifemiz. Kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Biz daima Türk halkının yanındayız, Türk halkı bizim kardeşimizdir. Yaşasın Türk halkı, Türk milleti, yaşasın Azerbaycan." diye konuştu.

Yaklaşık 100 kişilik Azerbaycan ekibine vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Birlikte soğutma çalışmaları yapan Türk ve Azeri görevliler, yiyeceklerini ve içeceklerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu