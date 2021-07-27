Son dakika haberi... Denizli'de traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Denizli'de traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Denizli'de traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktörün çarptığı kadın öldü.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktörün çarptığı kadın öldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Şaban I. (25) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak önce park halindeki otomobile, ardından Nurhayat Tanrıkulu'na (52) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıkulu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü Şaban I. gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Tanrıkulu'nun çöp atmak üzere evinden sokağa çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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