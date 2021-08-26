Son dakika haberi: Denizli'de panelvanın çarptığı emekli doktor hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Denizli'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan emekli doktor, panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan emekli doktor, panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Uşak'tan Denizli yönüne giden S.Ç. idaresindeki 20 BA 873 plakalı panelvan, çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan emekli doktor Bayram Çilingir'e (81), daha sonra da park halindeki 34 RG 8955 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çilingir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Elindeki sefer tası ile kent merkezinden Akpınar Mahallesi'ndeki evine gittiği öğrenilen Çilingir'in cesedi otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada park halindeki araçta hasar meydana geldi, panelvanın şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu