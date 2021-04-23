Son dakika haberi: Denizli'de kendi yaptığı asansörden düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin balkonuna kurduğu asansörün kancasının kopması sonucu yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin balkonuna kurduğu asansörün kancasının kopması sonucu yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Bacaklarından rahatsız olması nedeniyle merdiven çıkmakta zorlanan 76 yaşındaki Nizamettin Güner, kendi olanaklarıyla 3. kattaki evinin balkonuna motorlu asansör düzeneği yaptı.

Halata bağladığı sepete binerek evine çıkmaya çalışan Güner, kancanın kopması sonucu yüksekten düştü.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güner'in damadı Hüseyin Özmen, AA muhabirine, kayınpederini kendi yaptığı asansörü kullanmaması için sürekli uyardığını belirterek, "Kendisine ve kurduğu vince güveniyordu. Onu sürekli uyarıyorduk. Maalesef halatın bağlı olduğu kanca kopmuş. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek