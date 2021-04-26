Son dakika haberi... Denizli'de jandarmanın bulduğu yaralı angut kuşu tedavi altına alındı
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Son dakika haberi... Denizli'de jandarmanın bulduğu yaralı angut kuşu tedavi altına alındı

Son dakika haberi... Denizli'de jandarmanın bulduğu yaralı angut kuşu tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberi: Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir yaban ördeği türü olan angut kuşu yaralı halde bulundu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir yaban ördeği türü olan angut kuşu yaralı halde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı halde bir kuşa rastladı.

Nadir görülen angut kuşu olduğu saptanan hayvana ilk müdahaleyi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaptı.

Yaralı ördek, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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