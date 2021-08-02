Son dakika haberi: Denizli'de damadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Denizli'de damadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Denizli'de damadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde damadını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan kayınpeder yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde damadını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan kayınpeder yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi'nde Z.A, damadı M.B.A'nın iş yerine gitti.

Burada çıkan kavgada Z.A, damadını bıçakla yaralayıp kaçtı.

İş yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.B.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, Z.A'yı olay yeri yakınında gözaltına aldı.

Z.A, damadının kızına kötü davrandığını ve tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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