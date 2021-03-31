Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
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Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Babadağ ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Demirler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet K. (37) ile akrabası Sait Tülüoğlu (79) arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K, yanında getirdiği av tüfeğiyle Tülüoğlu'na ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Tülüoğlu, yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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