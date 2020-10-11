Son dakika haberi! Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

11.10.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:08
Son dakika haberi! Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, arazideki toprak düzleme çalışması sırasında iki grup arasında kavga çıktı.

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, arazideki toprak düzleme çalışması sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan dozer operatörü yaşamını yitirirken, arazinin sahibi baba-oğul ise yaralandı. Jandarma olayın ardından 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadim Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörü Mustafa Tosun (46), B.İ. (60) ve oğlu F.İ.'ye (20) ait tarlada toprak düzeltme çalışması yapmaya başladı. Tosun'un çalışmaya başlamasından bir süre sonra bitişikteki tarlaların sahibi O.Ç. ve yanındaki H.Ç. ile A.Ç., dozerin kendilerine ait arazilere de girdiğini ileri sürüp, önüne geçti, çalışmayı durdurdu. Bunun üzerine O.Ç. ve beraberindekiler ile B.İ. ve oğlu F.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İddiaya göre O.Ç. yanındaki tabancayla B.İ, oğlu F.İ. ve dozer operatörü Mustafa Tosun'a ateş edip, yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi' ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

DİĞER 2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralılardan durumu ağır olan dozer operatörü Tosun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri süren diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayın ardından kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi, suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Merve Boluğur Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim İzmir Hatay Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 12:09:05. #1.15#
title