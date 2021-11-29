Babasını sokak ortasında öldüresiye dövüp kafasına sopayla vurdu

Çekmeköy'de Mehmet Akif Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, son zamanlarda annesi ve babasıyla tartışmalar yaşayan Resul Yıldız, cumartesi günü babasıyla tekrar tartıştı. Tartışmanın ardından baba dışarıya çıktı.

KAFASINA SOPAYLA VURDU

Babasını arkasından takip eden Yıldız, sokak ortasında babasının kafasına sopayla vurarak darp etti. Durumu fark eden vatandaşlar tepki gösterince Yıldız olay yerinden kaçtı.

BABANI DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle başından ağır yaralanan babayı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren babanın durumun ağır olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞ

Polis ekipleri, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye döven oğlu Yıldız'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yıldız'ın uzun zamandır psikolojik sorunları olduğu, babasını ve annesini daha öncede tehdit ettiği öğrenildi.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye döven Resul Yıldız'ın saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Resul Yıldız, babasının arkasından gelerek sopayla babasının kafasına vuruyor. Yerde babasını öldüresiye bir şekilde döven oğlu çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtığı görülüyor.