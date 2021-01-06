Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu
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Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu

06.01.2021 04:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 07:27
Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonetiyle geri manevra yapan adam, 3 yaşındaki torununa çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, evinin önünden bulunan kamyonet ile geri manevra yapan Süleyman Ç. bu sırada aracın arkasında duran torunu Hüseyin Ç.'yi fark etmeyerek çarptı. Dedenin dikkatsizliğinden kaynaklanan kazada küçük çocuk ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Hüseyin Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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