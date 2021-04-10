Son dakika haber: Datça'da kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz
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Son dakika haber: Datça'da kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde kavga ihbarının yapıldığı adrese giden polis ekibi, pasta sürpriziyle karşılaştı.

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Muğla'nın Datça ilçesinde kavga ihbarının yapıldığı adrese giden polis ekibi, pasta sürpriziyle karşılaştı.

İlçede ikamet eden Ali Hüseyin Zadegan ve Anıl Deniz, Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istedi.

İki arkadaş, oturduğu bölgede kavga çıktığı ihbarında bulundu.

Adrese giden ekibe, sürpriz pasta kesildi. İki genç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümünü kutlayarak, polislere başarı diledi.

Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Garnizon Komutanı Hilmi Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, Sahil Güvenlik Komutanı Beytullah Yurt, şube amirleri ve polis memurları katıldı.

Toygun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Son dakika haber: Datça'da kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz
Son dakika haber: Datça'da kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz
Son dakika haber: Datça'da kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz
Son dakika haber: Datça'da kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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