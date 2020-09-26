Son dakika haberi! Danimarka'da düğünlere 50 kişi sınırlaması
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Son dakika haberi! Danimarka'da düğünlere 50 kişi sınırlaması

26.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 26.09.2020 00:18
Son dakika haberi! Danimarka'da düğünlere 50 kişi sınırlaması

Son dakika haberleri... Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlere 50 kişi sınırlaması getirildi.

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlere 50 kişi sınırlaması getirildi.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, düzenlediği basın toplantısında, ülkede haziran ayında kısıtlamaların esnetilmesinin ardından 500 kişiye kadar katılıma müsaade edilen düğün ve eğlencelerin sınırının 50 kişiye indirildiğini bildirdi.

Heunicke, "Düğünlerde ve eğlencelerde 30, 40, 50 ve 60 kişiye kadar Kovid-19 vakası gördük. 60 vakanın başkalarına da virüsü yaymasının ne kadar korkunç bir gelişme olacağını düşünmek bile istemiyorum." dedi.

Heunicke, 7 Eylül'de uygulamaya konulan restoranların, kafelerin ve barların 22.00'de kapatılması kararının, 18 Ekim'e kadar uzatıldığını da açıkladı. Paket hizmeti veren restoranlar ise 22.00'den sonra da açık kalabilecek.

Danimarka'da günlük test sayısının 70 bine çıkarılması için çalıştıklarını aktaran Heunicke, Kovid-19 belirtisi olan kişilere testlerde öncelik tanınacağını kaydetti.

Danimarka'da son günlerde, bir Türk düğünündeki halay görüntülerinin, düğünde müzik çalan DJ tarafından sosyal medyaya yüklenmesi, ülkede özellikle Müslümanların düğünlerine yönelik tartışmaları beraberinde getirmişti.

Ülkedeki son açıklanan rakamlara göre, 2 milyon 295 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Şimdiye kadar 25 bin 594 Kovid-19 vakası tespit edilen ülkede, virüs nedeniyle 647 kişi hayatını kaybetti. 19 bin 10 kişi ise virüsü yenmeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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