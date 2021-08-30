Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos'ta hain terör örgütünün saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastane kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı - Haberler
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