Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Özel uçakla yerel saatle 19.15'te Ercan Havalimanı'na inen Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çok sayıda Kıbrıslı Türk de ellerindeki Türkiye ve KKTC bayraklarıyla Oktay'ı karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu. Oktay ve beraberindekiler, yapımı süren Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ın su meselesini kökünden çözmeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan ve inşaatı tamamlanan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni"ne katılacak.

Oktay daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye'deki tüm illerin AK Parti Gençlik Kolları başkanlarının da katılacağı "Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması"na iştirak edecek.

Programın ardından Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katılacak.

Ziyarette Oktay'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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