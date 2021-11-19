Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erzurum'daki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erzurum'daki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erzurum'daki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erzurum'da meydana gelen depreme ilişkin, "İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erzurum'da meydana gelen depreme ilişkin, "İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici." bilgisini verdi.

Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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