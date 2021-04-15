Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mümin Altaş