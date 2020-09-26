Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanında

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Teknofest 2020 yarışlarının ödül töreni için Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ne giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Teknofest 2020 yarışlarının ödül töreni için Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ne giriş yaptı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'de ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Stantları gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

(Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun - Resul Yanbul/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı