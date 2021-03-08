Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak...
08.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:30
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur