Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık.