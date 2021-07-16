Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz.