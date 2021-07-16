Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz."
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz.'
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rize'deki sel felaketi) Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun.'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rize'deki sel felaketinde kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatımız var.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize'deki sel felaketinde kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatımız var."

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz." - Haberler
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