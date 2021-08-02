Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki orman yangınında evi zarar gören yaşlı kişiyle telefonda görüştü
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki orman yangınında evi zarar gören yaşlı kişiyle telefonda görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki orman yangınında evi zarar gören yaşlı kişiyle telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile cep telefonuyla görüştü, yaşlı kişiye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile cep telefonuyla görüştü, yaşlı kişiye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Yenikaş Mahallesi'ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören Küçük'ü ziyaret eden Elvan, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de devletin kurumlarının yanında olacağını söyledi.

Elvan, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Küçük'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Geçmiş olsun, Rabb'im şifalar versin inşallah." dedi.

Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.

Küçük'ün yangından son anda kurtulduğunu anlatan Elvan, "Yangında, gece saat 02.30 sıralarında vatandaşımızı uyandırıp dışarıya çıkarmışlar. Yoksa Allah korusun, çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirlerdi. Hem amcamızı hem teyzemizi yangın yerinden kurtardılar." diye konuştu.

Süleyman Küçük ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, daha sonra Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla mahalledeki incelemelerini sürdürdü ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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