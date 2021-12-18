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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.

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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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