Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.

İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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