Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz."

25.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:46
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Seçil Gür Ceyda Düvenci Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Okan Buruk Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:48:11. #1.15#
title