Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz."

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz.