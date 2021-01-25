Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz."
25.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:46
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik