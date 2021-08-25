Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye ayrılan Orgeneral Dündar'ı kabul etti
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye ayrılan Orgeneral Dündar'ı kabul etti

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye ayrılan Orgeneral Dündar'ı kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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