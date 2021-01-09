Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi

09.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 22:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin annesi Aynur Çelik'e başsağlığı dilemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'i telefonla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin annesi Aynur Çelik'e başsağlığı dilemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi

Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti

MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'e başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Aynur Çelik'e oğlu Mehmet Çelik'in şehadeti dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulunarak taziyelerini iletti.

Şehit Mehmet Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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