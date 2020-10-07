Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'ya 2 hat levhası

Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'ya 2 hat levhası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 2 özel hat levhası hediye etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'ya 2 hat levhası

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 2 özel hat levhası hediye etti. Hediye edilen hat levhaları caminin duvarına asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 2 özel hat levhası hediye etti. Hediye edilen hat levhalarının üzerinde Al-i İmran Suresi'nin 173. ayeti olan "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" ile Rad Suresi'nin 28. ayeti olan "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazdığı görüldü. Anlamlı iki hat levhası caminin duvarlarına asıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL