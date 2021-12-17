Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı.

3. Afrika Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azzali de cuma namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kıldı. Erdoğan namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.