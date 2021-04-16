Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde görevli polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde görevli polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün boyu çalışmalarını Vahdettin Köşkü'nden yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ezanına yakın Çengelköy Polis Merkezi'ni ziyaret ederek iftarını karakolda görev yapan polislerle birlikte açtı. İftar yemeğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen iftar programı öncesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karakol önünde nöbet tutan polis memurlarıyla sohbet ettikten sonra polis merkezine giriş yaptı.

(Yusuf Enes İnce - Metin Başar/İHA)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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