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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır'ı kabul etti

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır'ı kabul etti

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sona eren Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sona eren Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

BM 76. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nin açılışının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmişti. Erdoğan, Guterres ile görüşmesinin ardından görevi sona eren BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

(İHA)

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