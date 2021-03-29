Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık.
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık.

Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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