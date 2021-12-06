Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı...
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak."
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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