Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık."

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İhracat hedefi) 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz.'

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İhracat hedefi) 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title