Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık."
AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık."
AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri
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