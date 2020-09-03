Son dakika haberi: Çubuk'taki orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi: Çubuk'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

03.09.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:49

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye, Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler Mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi: Çubuk'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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