Son dakika haberi... Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara Bulvar Ömürdede kavşağında, Aytekin Mert Ç. (23) yönetimindeki 06 YT 101 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptıktan sonra durabildi.

Sürücü kazayı hafif şekilde atlatırken, aracın altında kalan Osman Kapusuz (25) ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi... Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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