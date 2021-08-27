Son dakika haberi... Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika habere göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara Bulvar Ömürdede kavşağında, Aytekin Mert Ç. (23) yönetimindeki 06 YT 101 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptıktan sonra durabildi.
Sürücü kazayı hafif şekilde atlatırken, aracın altında kalan Osman Kapusuz (25) ağır yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner