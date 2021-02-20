Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
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Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü

20.02.2021 22:02 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:21
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü

Ankara'da, Çubuk Çayı üzerindeki köprüden çayın beton yatağına düşen Mustafa K., hayatını kaybetti. Şahsın, köprüden düştüğü üzerinde duruluyor.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Etlik Caddesi üzerinde bulunan Çubuk Çayı'nda meydana geldi. Çayın üzerindeki köprüden geçen vatandaşlar, alt taraftaki beton zeminde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp, 112 Acil'e ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile çayın yatağına inen ekipler, yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KÖPRÜ ÜSTÜNDE DÜŞEN KİŞİYE AİT ALKOL BULUNDU

Köprü üstünde bir poşet içinde bulunan alkolün ise ölen kişiye ait olduğu belirlendi. Şahsın köprünün üstünden düşerek hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsminin Mustafa K. olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin soruşturması sürüyor.

Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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