Son dakika haberi... Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
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Son dakika haberi... Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

08.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:06
Son dakika haberi... Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Son dakika gelişmesine göre Covid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Covid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı.

İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'nın başkanlığını Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu üstlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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