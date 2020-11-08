Son dakika haberi... Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
08.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:06
Son dakika gelişmesine göre Covid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı.
Covid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı.
İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'nın başkanlığını Covid-19 tedavisi tamamlanan Bakan Soylu üstlendi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı