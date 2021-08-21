Son dakika haberi: Çorum'da korkutan çatı yangını
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Son dakika haberi: Çorum'da korkutan çatı yangını

Son dakika haberi: Çorum'da korkutan çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Çorum'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Çorum'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 14. Sokakta bulunan bir apartmanin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekip sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı kaplarken apartmanda oturanlar da tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haberi: Çorum'da korkutan çatı yangını
Son dakika haberi: Çorum'da korkutan çatı yangını
Son dakika haberi: Çorum'da korkutan çatı yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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