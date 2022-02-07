Eski eşinin öldürmeye çalıştığı kadın, kurusıkı silah tutukluk yapınca kurtulmuş - Haberler
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Eski eşinin öldürmeye çalıştığı kadın, kurusıkı silah tutukluk yapınca kurtulmuş

AA, Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da boşandığı eşi Mahmut Ç.'nin saldırısına uğrayan Şenay Ç. isimli kadının, kurusıkı silahın tutukluk yapmasının ardından mucizevi şekilde hayatta kaldığı öğrenildi.

Çorum'da Mahmut Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Sokak'taki evine gitti. Sokakta eski karı koca arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.

ESKİ EŞİNİN ELİNDEN VATANDAŞLAR KURTARDI

Mahmut Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'yi başından darbetti. Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mahmut Ç'yi gözaltına aldı. Yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski eşinin öldürmeye çalıştığı kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Çorum, Güncel, Haber

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