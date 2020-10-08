Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü
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Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü

08.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:44
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü

Çorum'da 3 yaşındaki erkek çocuğunun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirilen küçük çocuğun fiili livataya maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, dün 3 yaşındaki bir erkek çocuğun kalp rahatsızlığı gerekçesiyle annesi Z.B.A. ile annesinin birlikte yaşadığı B.Ç. tarafından sağ olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini belirtti.

İSTİSMAR ŞÜPHESİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede yapılan tıbbi müdahale esnasında sağlık görevlilerince çocuğun fiili livataya maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine adli soruşturma başlatıldığını aktaran Ağca, şöyle devam etti: "Hastaneye getirilen erkek çocuğun yapılan müdahalelere rağmen ölmesi üzerine şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma ile dijital materyaller üzerinde inceleme ve moleküler genetik inceleme yönünde koruma tedbirlerine başvurulmuştur. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilmiştir. Her iki şüpheli üzerlerine atılı 'Nitelikli kasten öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Ahmet Fatih Ağca, adli soruşturmanın her türlü ihtimal gözetilerek sürdürüldüğünü de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları (4)
YAVUZ KORKMAZ: Arkas bu tür haberleri ALLAH rızası için vermeyin toplumun ahlaki daha çok bozulmuş olur toplum bu kadar ahlaksızlık la karşı karşıya bütün yalnislari yapıyor bu haberlerde yol göstermiş olur
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TC Lİ VATANSEVER: Şimdi sadece bir an için düşünün eğer şeriat olsaydı bundan sonra aynı suçu işleme ihtimali olanlar acaba dermiydi ; sonuçta UCUNDA İDAM MI VAR lan diyenlerin suç işlediği memleketteyiz. ( Özellikle belirteyim aşırı dinci değilim sadece adaletin daha sert işlemesi ve cezaların daha ağır olması gerektiğinin anlatmak istedim o kadar)
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ÜMMET: Yapan bilir elbette bilen konşur.Bizi yaratan Rabbimizin insanların terbiye ve idaresi için hükümleri koymuş.Biz aciz kullar ondan daha iyi mi bileceğiz.Bu tür suçlara idam getirin ,keyfi hırsızlık yapıp canlara kasdeden hatta masumların ölmesine sebeb olan hırsızlara el kesme getirin göresiniz bu tür suçların kökü nasıl kesiliyor.Adalet istiyoruz adalet.
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