Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında eşi ile oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz, yoğun bakımda
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Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında eşi ile oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz, yoğun bakımda

Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında eşi ile oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz, yoğun bakımda
Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında eşi Hakan Sel, oğlu Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Covid-19 nedeniyle yoğum bakıma kaldırıldı.

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında eşi Hakan Sel, oğlu Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Covid-19 nedeniyle yoğum bakıma kaldırıldı. Mısra Öz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de  Çorlu'nun  Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Kazada eşi Hakan Sel ve oğlu Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. İstanbul'da hastaneye kaldırılan Mısra Öz, 12 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldım. Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum" dedi.Babası Mehmet Öz, sosyal medya üzerinden Mısra Öz'ün durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Mısra Öz yoğun bakımda. Oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi verirken yazamadığı için biz yazalım. Hastaneden yorgun ve karışık duygular içerisinde eve geldim şu an toparlanabildim. Kızıma dua ve iyi dileklerde bulunan tüm insanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Kızım güçlü ve azimlidir. Doktorlarımızın çabaları, sizlerin duaları ile sağlığına kavuşacaktır" dedi.

Mısra Öz'ün yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında eşi ile oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz, yoğun bakımda
Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında eşi ile oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz, yoğun bakımda
Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında eşi ile oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz, yoğun bakımda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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